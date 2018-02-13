Число онкобольных растет, госпрограммы так и нет - пресс-конференция

В среду, 14 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Число онкобольных растет, госпрограммы так и нет".

В Украине насчитывается более миллиона человек с онкологическими заболеваниями, сообщила в конце января 2018 года пресс-служба Минздрава. Отмечается, что МОЗ оптимизировал расходы на ряд программ в течение прошлого года, эти средства перераспределены на закупку препаратов именно для лечения онкологии. По данным ведомства, ежегодно в стране регистрируется более 130 тысяч новых случаев: из 100 случаев смертности 15 приходится на онкологию. Риск заболеть раком в Украине имеет каждый третий мужчина и каждая пятая женщина.

По утверждениям медиков, в мире растет уровень заболеваемости онкологическими заболеваниями, даже в таких развитых странах, как Швеция, Финляндия и Дания. Однако при этом уровень смертности там существенно ниже, чем в Украине, за счет ранней диагностики и успешного лечения. Также специалисты уверены, что часть случаев онкологических заболеваний можно предотвратить, внедряя профилактические мероприятия в системе охраны общественного здоровья.

По словам замминистра здравоохранения Романа Илыка при Минздраве есть рабочая группа, которая занимается разработкой проекта общегосударственной программы борьбы с онкологическими заболеваниями на 2017-2021 г. По данным министерства, действующая программа по обеспечению онкобольных лекарствами покрывает лишь 18% от потребностей. Медики указывают, что государственная программа "Онкология" завершена, но пациенты и врачи обеспокоены, сможет ли данное направление лечения развиваться без программы? На какую финансовую помощь могут рассчитывать онкобольные? Как проходят государственные закупки и поступают ли необходимые лекарства в регионы? Что означает ориентация на профилактику в онкологии?

Эксперты пресс-конференции:

Виктор Сердюк, президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов

Константин Надутый, заместитель председателя правления Всеукраинского врачебного обществ

Валентина Маркевич, президент Фонда помощи онкобольным детям, кандидат медицинских наук

Сергей Кравченко, ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 14 февраля в 13.00

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