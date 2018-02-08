Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 9 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение первой недели февраля 2018 года.

— Часовня на месте Десятинной — "Свобода" требует от Киевсовета "снести путинский киоск".

— Украина vs Польша: историки, политики, чиновники.

— Интрига недели: на сколько "ручным" будет новый Центризбирком?

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Михаил Погребинский, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Елена Дьяченко, директор консалтинговой компании "Партия власти"

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