Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 9 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение первой недели февраля 2018 года.
— Часовня на месте Десятинной — "Свобода" требует от Киевсовета "снести путинский киоск".
— Украина vs Польша: историки, политики, чиновники.
— Интрига недели: на сколько "ручным" будет новый Центризбирком?
Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:
Михаил Погребинский, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии
Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики
Елена Дьяченко, директор консалтинговой компании "Партия власти"
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