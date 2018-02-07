Внешне- и внутриполитические риски ЕС. Противоречия нарастают - пресс-конференция

В четверг, 8 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Внешне- и внутриполитические риски ЕС. Противоречия нарастают".

Политологи говорят, что ЕС в текущем году столкнется с проблемой решения миграционных, этно-национальных и демографических вызовов, а также ростом терактов. В 2018 году будут запущены переговоры о "переходном периоде" в сотрудничестве ЕС и Великобритании после Brexit. В Германии отсутствие правящей коалиции грозит возможными новыми досрочными выборами. Несмотря на опубликованном во вторник, 6 февраля, газетой Rheinische Post проекте коалиционного договора между консервативным блоком Ангелы Меркель и социал-демократами, новое правительство под ее руководством появится в Германии только к Пасхе, указывают эксперты.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что 2018-й год станет "решающим в битве за Европу". По его словам, граждане ЕС должны высказать свое мнение по поводу будущего Европы на голосованиях в странах Евросоюза. Он также убежден, что социальный, научный и экономический потенциал позволит Евросоюзу стать силой наравне с Китаем и США. При этом данные социологии показывают, что более половины избирателей Франции недовольны работой Макрона. Депутаты регионального парламента Корсики потребовали от правительства Франции закрыть фундаменталистские мечети на острове. Если Париж наложит вето на это решение, большинство партий местного парламента готовы объединиться на платформе требования уже не автономии, а независимости.

Афины и Скопье почти 30 лет не могут решить спор из-за названия государства, возникшего после развала Югославии. Греция добивается изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и блокирует вступление Скопье в ЕС и НАТО.

Канцлер Австрии Себастьян Курц хочет сократить финансирование для восточноевропейских членов ЕС и более эффективно управлять средствами европейских налогоплательщиков. Он отметил, что в сравнении со странами Западной Европы, восточноевропейские члены ЕС имеют более антиевропейские настроения.

В октябре 2018 года должны состояться всеобщие выборы в Боснии и Герцеговине, в контексте роста во взрывоопасном регионе дезинтеграционных тенденций.

Эксперты пресс-конференции:

Андрей Бузаров, эксперт по международным и правовым вопросам, член общественного совета при комитете по иностранным делам ВР Украины, член общественного совета при МИД Украины

Андрей Видишенко, политолог-международник, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, член Королевского института международных отношений (Chatham House)

Владимир Воля, политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 08 февраля в 13.00

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