Цены на газ, дотации и долги ЖКХ растут наперегонки - пресс-конференция

В среду, 7 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Цены на газ, дотации и долги ЖКХ растут наперегонки".

Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг намерена ввести абонплату на отопление и газ. Новый тариф вводится в рамках обязательства перед Международным валютным фондом для получения нового кредита. После введения абонплаты эту сумму вычтут из общей цены и вынесут отдельным платежом за перевозку и распределение. Как сообщили в НКРЭКУ, этот новый тариф украинцам нужно будет оплачивать на протяжении всего года. Абонплата за отопление может достигать до 100 гривен.

Очередной перерасчет цены на голубое топливо должен был произойти еще в минцвшем октябре, но этого не случилось и следующий пересмотр будет проводится в апреле, 2018 года. Основаниями для повышения цены на газ для населения и промышленности является их рост на международном хабе и девальвация гривни. Тарифы на коммунальные услуги формируются на основании этих двух составляющих. Повышение цен неминуемо, поскольку Киев привязал цены на топливо к мировым европейским котировкам. И если зарплаты француза или немца позволяют оплатить новые биржевые цены, то украинец это сделать не в состоянии. Газ внутренней добычи приходится продавать населению не по 80 долларов за тысячу кубометров, а по 250. Все это привело к огромным государственным расходам на субсидии (более 60 млрд грн) и долгам перед предприятиями ЖКХ (25 млрд грн). И это притом, что газа собственной добычи целиком может хватить для потребностей населения.

По информации экспертов, с октября 2018 года, цена газа может вырасти на 73% по сравнению с действующей на данный момент — до 8 530 гривен за тысячу кубометров. Уже с 1 апреля цена газа для населения и предприятий ТКЭ может увеличиться на 62% (без НДС). Это произойдет, если условия постановления №187 от 22 марта 2017 года, определяющего цену на газ, не будут изменены. МВФ продолжает настаивать на повышении внутренней цены на газ.

Эксперты пресс-конференции:

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины

Юрий Корольчук, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий

Всеволод Степанюк, экономический эксперт

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 07 февраля в 13.00

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