Медики: грядет эпидемия дифтерии. Как распознать и уберечься - пресс-конференция

В понедельник, 5 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Медики: грядет эпидемия дифтерии. Как распознать и уберечься".

Специалисты предупреждают: после кори может прийти еще более опасная болезнь — дифтерия. Против дифтерии в стране привито менее 50% детей, а противодифтерийной сыворотки — единственного средства против смертельной болезни — в Украине очень мало. И связано это с критическим уровнем вакцинации. Эпидемия дифтерии свирепствовала в Украине с 1991 до 1998 год. И как раз была вызвана малым количеством привитых людей. Тогда заболело около 20 тысяч человек, почти 700 из них умерли.

Дифтерия — чрезвычайно заразная инфекционная болезнь, которая передается воздушно-капельным путем. Зачастую само заболевание проявляется спустя 2-5 дней после заражения, начиная с болей в горле и повышения температуры тела. Дифтерийная палочка попадает в дыхательную систему и вырабатывает токсин, который разрушает ткани дыхательной системы. Осложнения, которые вызывает дифтерия, могут быть разными: блокирование дыхательных путей, повреждения сердечной мышцы (миокардит), повреждение нерва (полиневропатия), легочная инфекция (дыхательная недостаточность или пневмония). Прививка — единственный способ уберечься от дифтерии. Детям прививки делают в 2,4,6,18 месяцев и в 16 лет, взрослым — каждые 10 лет.

Медики в один голос уверяют, что низкий уровень вакцинации украинцев грозит в будущем вспышкой еще более опасных, чем корь, заболеваний, может встать серьезный вопрос по дифтерии, потому как уровень вакцинации против дифтерии также достаточно низкий, также врачи прогнозируют вспышки краснухи и коклюша.

При этом, заверяют в Минздраве, по состоянию на январь вакцина есть в достаточном количестве. Лечить дифтерию можно, говорят медики. Но даже при своевременном введении препарата остаются риски летального исхода.

Эксперты пресс-конференции:

Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца, профессор

Святослав Протас, Почетный председатель ОО «Институт общественного здоровья» экс-заместитель главы Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины,

Игорь Маричев, старший научный сотрудник отдела эпидемиологического анализа и вакцинопрофилактики Института эпидемиологии и инфекционных болезней им.Л.В.Громашевского

Сергей Кравченко, ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 05 февраля в 13.00

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