Падение гривны: причины и последствия - пресс-конференция

В четверг, 18 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Падение гривны: причины и последствия".

С осени прошлого года гривна дешевеет по отношению к доллару и евро. Эксперты рынка отмечают, что на этот процесс влияют пиковые расходы государственного и местных бюджетов, сезонный спрос на валюту со стороны бизнеса и населения, и предполагают, что падение курса гривны будет наблюдаться до весны этого года. Также эксперты считают, что один из рисков для национальной валюты — неполучение денег от МВФ.

При этом, ряд финансовых аналитиков отмечают, что объективных причин для девальвации гривны нет уже более полутора лет. А если учесть масштабную внешнюю валютную помощь, которую Украина получает из различных источников (МВФ — только один из них), то можно было бы обеспечить стабильный курс гривны и даже несколько укрепить ее. Правительство решило бороться с девальвацией гривны путем хранения госсредств в долларах, тем самым создавая дополнительный спрос на американскую валюту. Эксперты отмечают, что при таком сценарии Кабмин фактически будет работать против национальной валюты: в течение года чиновники делали все возможное, чтобы обвалить курс гривны, ведь это увеличивало поступления в бюджет от инфляции. В декабре 2017 года вновь обвалили нацвалюту — всего за один месяц израсходовано 40 млрд. грн из единого казначейского счета. И теперь принято решение хранить часть денег в долларе якобы для "стабилизации" курса.

Последствия искусственной девальвации денежной единицы для экономики страны — всегда одинаковые. Когда дорожают иностранные валюты, сразу дорожает импортный товар, потом — услуги, потом — отечественные товары. В стране 80% горючего импортируется, а энергоносители являются обязательным элементом себестоимости всех без исключения товаров и услуг — это запускает цепную реакцию: повышение цен во всей экономической системе.

Также в 2018-м Украину ждет пик платежей по программе Stand-by МВФ от 2014 года и более миллиарда долларов выплат по валютным ОВГЗ. В 2019-м начнется еще более крупное погашение по реструктуризированным евробондам времен Натальи Яресько, а также выплаты по долгам госкомпаний.

Эксперты пресс-конференции:

Алексей Плотников, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины

Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера

Виктор Скаршевский, экономический эксперт

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 18 января в 13.00

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