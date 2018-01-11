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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

    (обновлено: )28
    В пятницу, 12 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 12 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение второй недели января 2018 года.

    — Обострение вокруг Лавры и УПЦ. Причины и угрозы.

    — Большие деньги. Новый глава "Приватбанка", особенности конфискации у Януковича. Где профит государства?

    — Планы Рады на первое заседание января. Что нужно Порошенко?

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

    Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор"

    Елена Дьяченко, директор консалтинговой компании "Партия власти" 

    Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук

    Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям

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