ЕС и Ближний Восток: прогнозы и риски 2018 года - пресс-конференция

В четверг, 11 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "ЕС и Ближний Восток: прогнозы и риски 2018 года".

Прошедший 2017 год стал временем перелома в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке. Еще недавно контролировавшая значительную часть Сирии и Ирака террористическая группировка "Исламское государство" понесла существенный урон, и к концу года можно было говорить о победе над ИГ в этих странах. В июне политико-дипломатический кризис произошел в регионе Персидского залива. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром и прекратили всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Референдум о независимости провел автономный регион Иракский Курдистан. На прошедшем 25 сентября плебисците за отделение от Ирака проголосовали около 93% курдов. Багдад назвал референдум незаконным и его итоги не признал. После этого власти Ирака ввели ряд санкционных мер в отношении курдского региона. В начале декабря прошлого года Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда из Тель-Авива американского посольства. Этот шаг привел не только к новому витку эскалации в Иерусалиме и регионе в целом, но и спровоцировал выступления мусульман по всему миру. Палестина заявила, что не считает больше Вашингтон посредником в ближневосточном урегулировании.

В 2017 году выборы прошли в ключевых странах ЕС, "тяжеловесах" Европы — во Франции и Германии. Французы выбрали новым главой государства экс-министра экономики 39-летнего Эммануэля Макрона, который стал самым молодым президентом Франции. Среди его предвыборных обещаний — снижение уровня безработицы, увеличение минимальных пенсий и пособий по инвалидности. Он также предлагает увеличить военные расходы. В Германии канцлер Ангела Меркель снова выиграла парламентские выборы, однако победа оказалась неубедительной. Позиции правящего блока ХДС/ХСС серьезно ослабли — по итогам голосования он получил свой худший результат с 1949 года. Не очень удачно выступили и социал-демократы во главе с Мартином Шульцем, зато правая партия "Альтернатива для Германии" впервые прошла в немецкий парламент с 12,6% и сразу стала там третьей политической силой. "Избирательной неожиданностью" после Brexit стал референдум о независимости Каталонии, который был проведен 1 октября.

Эксперты пресс-конференции:

Андрей Видишенко, политолог-международник, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, член Королевского института международных отношений (Chatham House)

Антон Финько, политолог, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии

Владимир Воля, политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 11 января в 13.00

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