Социальные стандарты растут. Цены растут еще быстрее - пресс-конференция

В среду, 10 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Социальные стандарты растут. Цены растут еще быстрее".

Как показали результаты декабрьского социологического опроса компании Research & Branding Group, более половины жителей страны (56%) оценили 2017 год для Украины как в целом трудный и плохой. Что касается наступившего года, то каждый четвертый украинец (24%) ожидает, что 2018 год для Украины будет удачным и хорошим, чуть более трети респондентов (37%) думают, что этот год будет для страны неоднозначным — в чем-то трудным, а в чем-то удачным, а каждый пятый житель страны (22%) настроен пессимистично и ожидает, что 2018 год будет для нее трудным и плохим.

С 1 января в Украине произошло повышение социальных стандартов: минимальный прожиточный минимум повышен до 1696 гривен, минимальная зарплата — до 3723 гривен — такие показатели заложены в бюджет Украины на 2018 год. Кабмин заложил в документе рост минимальной зарплаты на 523 гривны. В связи с ростом минимальной зарплаты единый налог вырастет до 744,6 гривен, единый социальный взнос составит 2457,1 гривен. Экономисты не раз заявляли, что увеличение минималки взвинтит общие затраты предпринимателей на фонд оплаты труда, и основная нагрузка ляжет на плечи малого и среднего бизнеса, который не в состоянии будет содержать то количество работников, которое у него было ранее. Для экономики Украины в целом новое повышение снова будет означать еще больший рост цен — эксперты прогнозируют, что инфляция может ускориться в пределах плюс 1% до ожидаемого уровня. Это довольно существенно, т.к. НБУ своей целью ставит достижение инфляции менее 10%.

За 2017 год индекс мясной корзины вырос на 36% и по состоянию на 1 января 2018 года составляла 415 грн, в прошлом году — 305 гривен. Все виды мяса подорожали на 28-67% и пока нет оснований полагать,отмечают эксперты, что эта тенденция не продлится в наступившем году. В 2018 в Украине подорожают молоко и мясо, цены,по оценкам экспертов, вырастут минимум на четверть. Молочные продукты подорожали на 15% в декабре 2017 года, а со следующего года цены еще быстрее пойдут вверх. Стоимость курятины всегда искусственно подгоняют под свинину, поэтому птица тоже подорожает.

Эксперты пресс-конференции:

Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей

Алексей Ляшенко, аналитик компании Research & Branding Group

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

Виктор Скаршевский, экономический эксперт

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 10 января в 13.00

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