Пресс-конференция: Бензин дорожает. Власти подозревают картельный сговор. Онлайн

Во вторник, 9 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Бензин дорожает. Власти подозревают картельный сговор".

Рост мировых цен на нефть, удешевление гривны, не всегда корректные действия на рынке владельцев АЗС привели к сложной ситуации на рынке нефтепродуктов. По данным Госстата, потребление бензина в Украине за неполный год упало на 7,2% — до 1,83 млн. т. За четыре последних месяца на заправках верхнего и нижнего ценового сегмента бензин подорожал на 4,5-5 грн/л. С начала нового года цены на бензин остались стабильно высокими: литр бензина категории А-95 в среднем по Украине на начало января стоит 28,90 грн., литр дизтоплива — в среднем в 26,54 грн.

Владельцы заправок уверяют, что работают на минимуме рентабельности, тогда как более 90% стоимости бензина — это закупка сырья и налоги (акцизы составляют до 40% розничной стоимости топлива). Однако в АМКУ считают, что некоторые сети установили на рынке сговор. Комитет сообщил, что выявил факты одновременного и однонаправленного повышения цен на топливо в сетях ОККО и WOG, в прошлом году было зафиксировано более десяти подобных случаев.

Стремительный рост цен на бензин изменил структуру рынка: сократилось потребление этого топлива, водители стали массово отказываться от дорогих заправок, перейдя на самые дешевые АЗС. Выросло потребление более экономного дизельного топлива, автогаза, а количество электрокаров за год выросло в три раза. Возник спрос на "бодяжный" бензин в сомнительных бензовозах и передвижных заправках.

Эксперты пресс-конференции:

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра

Леонид Косянчук, эксперт рынка нефтепродуктов

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов НТЦ "Психея"

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 09 января в 13.00

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