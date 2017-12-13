Украинско-венгерские отношения. Конфликты, проблемы и возможные пути их решения - пресс-конференция

В четверг, 14 декабря, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Украинско-венгерские отношения. Конфликты, проблемы и возможные пути их решения".

После принятия Украиной закона об образовании, отношения между Будапештом и Киевом ухудшились. Венецианская комиссия 8 декабря рекомендовала Украине продолжить переходный период до полноценного применения статьи о языке обучения в законе "Об образовании". Этот закон положил начало "похолодания" между Украиной и рядом европейских государств о защите прав нацменьшинств. Если Польша, Румыния, Болгария заняли выжидательную позицию, то Венгрия атакует Украину. Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично заявил, что не изменит своей позиции в отстаивании прав закарпатских венгров. Инструментом воздействия на украинское руководство по-прежнему останется блокирование Будапештом любых евроинтеграционных проектов Киева. По инициативе Венгрии отменен декабрьский саммит НАТО-Украина. На саммите Восточного партнерства в Брюсселе, по инициативе венгерской стороны зафиксировано обязательство, по которому все члены ВП обязуются не сужать права нацменьшинств. Подписавшись под документом, Киев увеличил пространство для маневра у Будапешта в отстаивании прав украинских венгров. Тем временем, по данным венгерских СМИ, несогласие с политикой Венгрии относительно Украины выразили 11 стран НАТО.

Отдельного внимания, указывают политологи, заслуживает лежащий в ВР закон об упрощенном лишении украинского гражданства, принятие и исполнение которого может стать "бомбой" для всех обладателей вторых паспортов в Украине. А это, прежде всего, миллионы нацменьшинств, включая закарпатских венгров.

По словам экспертов-международников, стремление Венгрии к обострению конфликта с Украиной обусловлено приближающимися в стране выборами. После широкомасштабной медийной кампании против украинских законодательных новаций, рейтинг венгерского премьера подходит к 47%, а его партии "Фидес" — к 40%. Это гарантирует сохранение за ним статуса главы государства, а партией — статус правящей на ближайших выборах весной следующего года. Кроме того антиукраинская платформа стала объединительной для партии Фидес и ее потенциального конкурента за статус правящей, националистической партии Йоббик. Ряд политологов полагают, что между Украиной и Венгрией будут возникать конфликты и далее.

Эксперты пресс-конференции:

Александра Решмедилова, политолог, ведущий аналитик Международного информационно- аналитического Центра "Развитие Украины"

Дмитрий Корнейчук, политический аналитик

Владимир Воля, политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 14 декабря в 13.00

Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям