Число краж и разбоя растет. Криминал наступает? - пресс-конференция

В четверг, 15 октября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Институтская, 28-А) состоится пресс-конференция на тему "Число краж и разбоя растет. Криминал наступает?"

Разбой, грабежи, угоны машин, квартирные кражи и вооруженные налеты на банки — в Украине растет количество тяжких преступлений. Причем если в более спокойные годы упор был на мошенничества, аферы и другие ненасильственные преступления, то сейчас это грабежи и разбои, все чаще — с оружием. Число же мелких преступлений растет с каждым днем. В сравнении с 2014 годом в Киеве и области увеличилось количество совершенных правонарушений в 1,5 раза, — об этом сообщают СМИ со ссылкой на Главное управление статистики в Киевской области. Этому способствует как огромное количество оружия практически в свободном обороте, так и катастрофическое число безработных, многие из которых к тому же вернулись из зоны АТО. По мнению экспертов, на уровень преступности влияет и волна переселенцев с востока страны и Крыма, откуда перемещаются в Киев и центр Украины уголовные элементы.

В Киеве по количеству ограблений лидируют Деснянский, Днепровский и Шевченковский районы, а больше всего квартирных краж совершено в Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах. Помимо больших социальных потрясений Украина переживает и серьезный экономический кризис. Возросшее количество преступлений — следствие развала экономики. По статистике — 30% преступлений совершено людьми, которые нигде не работают. Большинство экспертов полагает, что снизить количество криминала в обществе, можно лишь обеспечив систему справедливого и обязательного наказания за преступления. Но главное — нормализовать экономику страны. Когда у среднестатистического гражданина есть работа и стабильный доход, он редко идет на преступления.

Что делает исполнительная и законодательная власть, чтобы криминогенная волна пошла на спад? Насколько нынешние органы защиты правопорядка готовы к борьбе с криминалом? Как защититься от насилия рядовому гражданину?

Эти проблемы обсудят эксперты пресс-конференции:

Максим Гольдарб, руководитель общественной организации "Публичный аудит"

Виктор Бояров, профессор кафедры криминального процесса и криминалистики Академии адвокатуры Украины

Владимир Полищук, экс-начальник управления по связям с общественностью МВД Украины, полковник милиции

Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности

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