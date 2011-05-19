Комментарии экспертов к заявлению Медведева - клуб политологов

20-го мая , в пятницу, в 12.00 в представительстве РИА Новости в Украине (ул. Станиславского, д.3, оф. 50) состоится клуб политологов в режиме видеомоста Киев-Москва на тему:

"Комментарии экспертов к заявлению Президента РФ Дмитрия Медведева в Сколково и уголовному делу Юлии Тимошенко"

Участники в Киеве:

- Александр Нарбут - независимый эксперт по энергетике;

- Валентин Землянский - независимый эксперт по энергетике, бывший руководитель пресс-службы "Нафтогаза Украины";

- Владимир Сапрыкин - независимый эксперт по энергетике;

- Михаил Погребинский - директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии,

также другие эксперты.

Участники в Москве:

- Константин Симонов - генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности;

- Сергей Агибалов - старший эксперт Института энергетики и финансов.

Представительство РИА Новости в Украине ул. Станиславского, д.3, оф. 50