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    Комментарии экспертов к заявлению Медведева - клуб политологов

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    20-го мая , в пятницу, в 12.00 в представительстве РИА Новости в Украине состоится клуб политологов на тему: "Комментарии экспертов к заявлению Медведева и уголовному делу Тимошенко".

    20-го мая , в пятницу, в 12.00 в представительстве РИА Новости в Украине (ул. Станиславского, д.3, оф. 50) состоится  клуб политологов в режиме видеомоста Киев-Москва на тему:

    "Комментарии экспертов к заявлению Президента РФ Дмитрия Медведева в Сколково и уголовному делу Юлии Тимошенко"

    Участники в Киеве:

    - Александр Нарбут - независимый эксперт по энергетике;

    - Валентин Землянский - независимый эксперт по энергетике, бывший руководитель пресс-службы "Нафтогаза Украины";

    - Владимир Сапрыкин - независимый эксперт по энергетике;

    - Михаил Погребинский - директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии,

    также другие эксперты.

    Участники в Москве:

    - Константин Симонов - генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности;

    - Сергей Агибалов - старший эксперт Института энергетики и финансов.

    Представительство РИА Новости в Украине ул. Станиславского, д.3, оф. 50

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