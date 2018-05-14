Минобразования начало служебное расследование по поездке студентов в Крым

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В Министерстве образования и науки Украины приступили к изучению обстоятельств и оснований направления студентов Сумского государственного педагогического университета им. Антона Макаренко на практику в Крым.

"Министерство образования и науки Украины не поддерживает проведение любой учебной деятельности украинских студентов на временно оккупированных территориях Украины. Сейчас МОН изучает обстоятельства и основания, по которым студенты Сумского государственного педагогического университета им. А. Макаренко были отправлены на практику на территорию временно оккупированного Крыма", — сообщает МОН.

Письмо с просьбой предоставить разъяснения по этому вопросу Министерство уже направило ректору вуза в ответ на многочисленные обращения представителей СМИ.

mon.gov.ua Письмо Минобразования ректору пед.университета

Ранее сообщалось, что студенты Сумского государственного педуниверситета им. А.С. Макаренко ездили проходить практику на территорию Крыма. По информации СМИ, план маршрута был утвержден руководством университета: из города Судак – до перевала Ангар.