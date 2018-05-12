СБУ: ДНР внесла Рубана в списки для обмена пленными

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что ДНР внесла Владимира Рубана в списки для обмена заложниками. Об этом он сообщил на брифинге в Черкассах, передает "112 Украина".

"Владимира Рубана заявили к обмену. Донецкая сторона включила в список тех, в обмене кого они заинтересованы. Это говорит о том, для кого он действительно является ценным", — сказал Грицак.

Напомним, Рубан был задержан Службой безопасности Украины в марте, при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд ранее арестовал его на два месяца.