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    На усиление охраны границ Украины брошено дополнительно 300 человек

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    Более 300 военнослужащих Национальной академии государственной пограничной службы усилят охрану границы в пределах Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей.
    Прибывшие курсанты Госпогранслужбы для охраны границы Украины и Румынией
    Государственная пограничная служба Украины

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости украина. Более 300 военнослужащих Национальной академии государственной пограничной службы Украины привлекли с 11 мая к усилению охраны государственной границы, сообщает в субботу пресс-служба украинской пограничной службы.

    В микроавтобусе на границе с Венгрией нашли девочку под сумками. Видео
    ГПС Украины/Youtube
    На границе с Венгрией нашли девочку под сумками

    По данным ведомства, курсантов привлекли к охране границы в рамках проведения специальной пограничной операции "Граница-2018", они усилят участки границы со странами ЕС в пределах Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей.

    "В рамках стажировки офицеры и курсанты Национальной академии Госпогранслужбы смогут на практике воплощать полученные знания и навыки и одновременно повысить защищенность государственной границы. В течение нескольких дней они ознакомятся с особенностями прохождения границы и спецификой охраны госграницы на речной, горной и равнинной участках", — говорится в сообщении на сайте пограничной службы.

    По данным погранслужбы, сейчас продолжается основной этап совместной с соседними странами специальной пограничной операции "Граница-2018", которая стартовала 10 апреля и продлится до конца ноября, цель операции — противодействие нелегальной миграции и контрабанде на границе.

    Ранее сообщалось, что международном аэропорту "Борисполь" украинские пограничники задержали семерых граждан РФ, которые прилетели в Киев для участия в игровой конференции Crypto Games.

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