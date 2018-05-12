МИД Украины: решение в Гааге не означает, что "Крым – российский"

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Тезис о том, что если РФ заплатит компенсацию по решению международных судов, то это будет означать признание Крыма российским, несостоятелен, заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

Третейский суд Гааги постановил, что Российская Федерация должна возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. Речь идет о сумме 159 миллионов долларов. Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает себя стороной судебного процесса по иску украинских компаний к РФ из-за утраченных активов в Крыму.

"Ни один из исков Украины даже не затрагивает вопрос принадлежности полуострова, это и так очевидно… Наши иски – это претензии в отношении имущества, а не по принадлежности суверенной территории. Мы не ставим вопрос о территории даже в нашем иске, который касается морской конвенции. Мы не говорим о том, что арбитраж даже в том случае должен решать принадлежность Крыма. Принадлежность Крыма никак не ставится под вопрос. Это для всех понятно, кроме россиян", – заявила Зеркаль в эфире "5 канала".

Заммнистра напомнила, что Украина понимает "вопрос о потерянном имуществе, о национализированном имуществе – о том, что потеряли частные инвесторы и государство, как инвестор также".

По словам Зеркаль, Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге в течение полугода может вынести решение по искам украинских компаний против РФ в связи с захватом активов в оккупированном Крыму.

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"Мы ожидаем, что в течение полугода все компании, которые подали иски в 2015-2016 годах, уже получат компенсации… Никто не ставит под сомнение тот факт, что Крым – это территория Украины, и поэтому Россия как страна оккупант, как страна, которая осуществляет контроль над Крымом, несет ответственность за все инвестиции, сделанные в Крыму до оккупации. То, что произошло на этой неделе, это фактически первая фиксация суммы, которую Россия должна компенсировать всем инвесторам, которые подавали иски", – подчеркнула дипломат.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.