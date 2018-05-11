Встречу в "нормандском формате" нужно провести в начале июня - Порошенко

REUTERS Hannibal Hanschke Миселюк: Порошенко в ФРГ готовился к "нормандской" встрече Встречу в "нормандском формате" нужно провести в начале июня, заявил президент Украины Петр Порошенко в пятницу на совместном брифинге с президентом Республики Словения Борутом Пахором.

"Я, например, считаю, что ее (встречу в "нормандском формате" — ред.) можно и стоит провести уже в начале июня", — сказал Порошенко на брифинге, который транслировали телеканалы.

Накануне Порошенко заявил, что встреча в "нормандском формате" (Украина, Россия, ФРГ, Франция) может состояться в ближайшее время в Париже.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время наблюдается приостановка работы "нормандской четверки" по Украине, однако президент РФ Владимир Путин контактирует с лидерами Франции и Германии.