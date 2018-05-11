В Киеве суд вынес приговор сыну депутата Рады

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева вынес приговор двум школьникам, которые ограбили продуктовый магазин. Среди осужденных сын народного депутата Украины Игоря Попова — Богдан.

В ноябре 2017 года Богдан Попов и его товарищ Владислав Чобан совершили грабеж в магазине "Праздничный". Добычей подростков стала сумма более 2 тысяч гривен, их схватили свидетели налета.

За совершенное преступление Попов и Чобан приговорены к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на два года, т.е. приговор условный. Коллегия судей учла чистосердечное раскаяние подростков и их юный возраст.

"С учетом всех этих фактов суд пришел к выводу о целесообразности определения наказания в виде лишения свободы на пять лет с испытательным сроком в два года", — сообщила Страна.ua пресс-секретарь Оболонского суда Инна Свинаренко.

По статье Уголовного кодекса Украины "Разбой" школьникам грозило наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.