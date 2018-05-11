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    В Киеве суд вынес приговор сыну депутата Рады

    (обновлено: )76002
    За совершенное преступление Попов и Чобан приговорены к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на два года, т.е. приговор условный. Коллегия судей учла чистосердечное раскаяние подростков и их юный возраст.
    Сын народного депутата Игоря Попова, 14-летний Богдан Попов, на скамье подсудимых, во время рассмотрения ходатайства, об избрании ему меры пресечения на заседании Оболонского районного суда Киева, 29 ноября 2017 г.
    УНИАН

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева вынес приговор двум школьникам, которые ограбили продуктовый магазин. Среди осужденных сын народного депутата Украины Игоря Попова — Богдан.

    Сын народного депутата Игоря Попова, 14-летний Богдан Попов, на скамье подсудимых, во время рассмотрения ходатайства, об избрании ему меры пресечения на заседании Оболонского районного суда Киева, 29 ноября 2017 г.
    УНИАН
    Соцсети: ох и непростой парень, этот сын нардепа Попова

    В ноябре 2017 года Богдан Попов и его товарищ Владислав Чобан совершили грабеж в магазине "Праздничный". Добычей подростков стала сумма более 2 тысяч гривен, их схватили свидетели налета.

    За совершенное преступление Попов и Чобан приговорены к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на два года, т.е. приговор условный. Коллегия судей учла чистосердечное раскаяние подростков и их юный возраст.

    "С учетом всех этих фактов суд пришел к выводу о целесообразности определения наказания в виде лишения свободы на пять лет с испытательным сроком в два года", — сообщила Страна.ua пресс-секретарь Оболонского суда Инна Свинаренко.

    По статье Уголовного кодекса Украины "Разбой" школьникам грозило наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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