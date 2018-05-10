Писательница Ницой потребовала экзамен по госязыку для устройства на работу

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Граждан Украины необходимо обязать сдавать экзамен по государственному языку. Сертификат на знание украинского языка должен быть обязательным условием для устройства на работу, заявила в эфире ObozTV писательница и общественный деятель Лариса Ницой.

По ее мнению, сдать экзамен и получить сертификат на знание языка не составит никаких трудностей даже для русскоязычных украинцев.

"Пришел в специальный пункт, прошел тесты, как на управление автомобилем, получил сертификат", — отметила писательница.

"Это совсем не радикально. Мы это должны были сделать 27 лет назад, потому что так в каждой стране. Так каждая цивилизованная страна себя защищает. Государственный язык у них стоит на высоком уровне", — подчеркнула Ницой.

Ницой привела в пример Польшу.

"Украинцы приезжают в Польшу и учат польский язык. В Польше учатся миллионы иностранных студентов, но все они учатся на польском языке. Польша говорит всем: не нравится — учитесь в другой стране. Телевидение у них польское, печатные СМИ на польском языке, все образование — на польском. У них нет потребности сейчас ставить вопрос – что там с польским языком?" – заявила Ницой.

Ранее Ницой заявляла, что Арсен Аваков "должен был показать обществу, что он пытается учить украинский язык, поскольку должен соблюдать закон о государственной службе". Ницой уверена, что министр боится показаться смешным.