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    Еще один американский штат признал Голодомор геноцидом

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    Посольство Украины в США сообщает, что благодаря совместным усилиям украинских дипломатов в США и американских украинцев Канзас стал десятым штатом, признавшим Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
    В Украине чтят память жертв Голодомора 1932-33 годов. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Еще один американский штат — Канзас — признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа, сообщает посольство Украины в США.

    Прокламацию, провозглашающую 2018 год годом памяти жертв этой трагедии в Канзасе, подписал губернатор штата Джефф Кольер.

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    "Благодаря совместным усилиям украинских дипломатов в США и американских украинцев Канзас стал 10 штатом, который признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа", — говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

    facebook.com/ukr.embassy.usa
    Прокламация штата Канзаса о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом

    Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал Конгресс США признать Голодомор геноцидом украинского народа. В начале мая аналогичное решение принял штат Нью-Йорк.

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