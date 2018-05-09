Коммунисты выступили с заявлением в связи с обысками у Симоненко

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Силовики, нагрянувшие с обыском к лидеру украинских коммунистов Петру Симненко, начали выламывать двери, не дождавшись прибытия адвокатов, говорится в сообщении пресс-службы КПУ.

Во вторник, 8 мая, СБУ сообщила, что провела обыски у руководства Компартии по уголовному делу "по факту совершения действий с целью захвата государственной власти и государственной измены", в ходе обысков изъяли запрещенную коммунистическую символику, которую, как предполагается, коммунисты планировалось использовать 9 мая для дестабилизации ситуации в стране. Компартия подтверждает, что во вторник утром СБУ провела обыск по месту жительства лидера Комсомола Украины Михаила Кононовича в Киеве. Также сообщается, что обыски прошли в офисе Компартии Украины в Киеве, у лидера украинских коммунистов Петра Симоненко, у которого, по сообщениям правоохранителей, был изъят пистолет с глушителем.

"В канун Дня Победы цепные псы олигархо-нацистского режима из силовых структур (на данный момент нет информации о том СБУ это, ГПУ или полиция) нагрянули с обыском к лидеру украинских коммунистов Петру Симоненко. Не дожидаясь адвоката, они начали ломать ворота", — сказано в заявлении политсилы. О результатах обысков в нем не упоминается.

Отмечается также, что партия направила соответствующую информацию о действиях силовиков в ПАСЕ, офис комиссара ООН по правам человека, международные правозащитные организации.

Напомним, деятельность Компартии в Украине была запрещена по решению суда с 2015 года, однако обжалование данного решения до сих пор затягивается, поэтому решение о запрете не вступило в силу. При этом вследствие принятого закона о декоммунизации Компартия не может принимать участия в выборах, поскольку отказалась менять свою символику и устав.

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С мая 2015 года в Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за изготовление и распространение коммунистической символики.