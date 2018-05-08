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    Политика

    Саакашвили о Порошенко: он получил черную метку от США

    (обновлено: )17670
    По информации Михаила Саакашвили, Штаты сказали Порошенко, что он или выполнит свои обещания по борьбе с коррупцией или он должен отказаться от второго срока.
    Саакашвили в Амстердаме
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Теперешняя власть Украины больше не получит от администрации президента США Дональда Трампа ничего, в том числе под угрозой срыва поставки второй партии Javelin.

    Об этом написал на своей странице в Facebook экс-президент Грузии, лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили со ссылкой на свои источники, близкие к администрации США.

    "Мои очень надежные источники, близкие к администрации США: на встрече с помощником госсекретаря США, Митчелл прямо сказал Порошенко, что или Порошенко выполнит свои обещания по борьбе с коррупцией или он должен отказаться от второго срока. На что Порошенко ответил, что пойдёт на второй срок и сказал, что именно НАБУ мешает борьбе с коррупцией", — написал Саакашвили.

    Mikheil Saakashvili, facebook
    Пост Михаила Саакашвили

    "Ответ американцев последовал молниеносно: теперешняя власть Украины больше не получит от администрации Трампа ничего, в том числе под угрозой срыва поставка второй партии Джавелинов. Черная метка Порошенко и продолжение следует, как любит говорить Трамп: "stay tuned", — добавил Саакашвили.

    Власти Украины в феврале выслали лишенного украинского гражданства Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Погранслужба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.

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