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    Политика

    "Никаких шагов". Вятрович раскритиковал Польшу

    Тема:

    Волынская резня: решение Польши, реакция Киева (107)

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    По мнению главы Института национальной памяти Владимира Вятровича, никаких шагов, цель которых разрешить ситуацию вокруг спорных исторических вопросов, "с польской стороны не было сделано".
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что Варшава не сделала никаких шагов навстречу Киеву для разрешения спорных исторических вопросов.

    В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации ОУН-УПА. В Украине, в свою очередь, критикуют подобные заявления.

    "Ситуация принципиально не изменилась. Сейчас в этом плане наблюдается определенное затишье. Но никаких шагов, цель которых разрядить ситуацию, с польской стороны не было сделано", — сказал Вятрович в интервью УНН.

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    По его словам, до сих пор не отменен Конституционным судом Польши закон, которым вводится уголовная ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание Волынской резни. При этом глава ИНП считает, что польские власти используют этот закон для давления на журналистов.

    "А сейчас приближается 11 июля, когда в Польше на государственном уровне будут отмечать очередную годовщину событий на Волыни, и я боюсь, что мы станем свидетелями очередного всплеска различных политических заявлений и публикаций в СМИ, касающихся польско-украинской темы", — отметил Вятрович.

    Ранее Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах. В ответ Верховная Рада приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. По мнению украинских парламентариев, это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран". 

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