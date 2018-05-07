Суд в Павлограде арестовал бразильца Лусварги

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области взял под стражу бразильца Рафаэля Лусварги. Задержанного арестовали на 60 суток, передает "Громадське". Такую меру пресечения объявил председательствующий судья Панченко.

Накануне представители организации "C14" задержали в Киеве гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги, воевавшего в Донбассе против украинской армии, и привели его в СБУ.

"Коллегия судей считает оправданным содержание обвиняемого под стражей. Домашний арест или залог не могут применяться к лицам, обвиняемых по такой статье как 258 Уголовного кодекса", — зачитал решение судья.

Ранее Лусварги был задержан украинскими правоохранителями в октябре 2016 года в аэропорту "Борисполь", сразу после его прибытия в Украину. Печерский районный суд Киева приговорил его к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в боях на стороне самопровозглашенной ДНР. Позднее приговор отменили из-за процессуальных нарушений, а Лусварги был освобожден.