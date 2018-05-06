наверх
06.05.201818:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.11
  • EUR31.49+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Политика

    Президент Эстонии едет в Украину

    (обновлено: )7301
    В ходе визитов президента будут сопровождать члены комиссии парламента Эстонии по иностранным делам и председатели парламентских групп по связям с Грузией и Украиной.
    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
    arvamus.postimees.ee/Peeter Langovits

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд собирается во второй половине мая посетить с государственными визитами Грецию и Украину.

    Об этом сообщила в воскресенье канцелярия главы государства.

    Читайте также: Как у них. Эстония: за что министр может лишиться поста

    "Визит Керсти Кальюлайд в Грецию пройдет с 16 по 18 мая. Визит в Украину пройдет с 22 по 23 мая", — говорится в сообщении.

    В ходе визитов президента будут сопровождать члены комиссии парламента Эстонии по иностранным делам и председатели парламентских групп по связям с Грузией и Украиной.

    Как сообщалось ранее, министр иностранных дел республики Свен Миксер заявил, что решение Украины внести Эстонию в список офшорных стран вредит двусторонним экономическим отношениям, Киеву следовало заранее проинформировать Таллин о таком намерении.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Глава Объединенных сил Украины Сергей Наев
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Гори оно огнем. Масштабные пожары в Киеве
    Лужа крови на месте взрыва гранаты в Киеве
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан