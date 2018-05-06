Президент Эстонии едет в Украину

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КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд собирается во второй половине мая посетить с государственными визитами Грецию и Украину.

Об этом сообщила в воскресенье канцелярия главы государства.

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"Визит Керсти Кальюлайд в Грецию пройдет с 16 по 18 мая. Визит в Украину пройдет с 22 по 23 мая", — говорится в сообщении.

В ходе визитов президента будут сопровождать члены комиссии парламента Эстонии по иностранным делам и председатели парламентских групп по связям с Грузией и Украиной.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел республики Свен Миксер заявил, что решение Украины внести Эстонию в список офшорных стран вредит двусторонним экономическим отношениям, Киеву следовало заранее проинформировать Таллин о таком намерении.