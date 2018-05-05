Аваков выразил готовность приступить к "плану возвращения" Донбасса

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что обсудил с командирами на линии разграничения свой план взятия Донбасса под контроль Киева и заявил о готовности приступить к его реализации в ближайшее время.

"На линии разграничения, в зоне досягаемости Луганска, провел рабочее совещание с командирами относительно стратегии программы "мелких шагов" в деоккупации и реинтеграции Донбасса — есть полная готовность приступить к реализации в ближайшее время", — написал Аваков в своем микроблоге в Twitter в субботу.

На лінії розмежування, в зоні досяжності Луганська провів робочу нараду з командирами щодо стратегії програми «дрібних кроків» у деокупації та реінтеграції Донбасу — є повна готовність приступити до реалізації найближчим часом. pic.twitter.com/4IVdBT3H3q — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 5 мая 2018 г.

Ранее Аваков заявил, что Киеву необходимо возвращать себе контроль над Донбассом поэтапно, нужна "тактика мелких шагов, которым аплодируют все", а реинтегрировать сразу всю территорию региона невозможно. Согласно плану Авакова, "заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района". При этом он полагает, что территорию у линии соприкосновенья сразу берут под контроль миротворцы ООН и украинские пограничники.

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