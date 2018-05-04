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    Порошенко шантажировал Коломойского - нардеп

    (обновлено: )28030
    По данным Сергея Лещенко, в письменных показаниях Игорь Коломойский сообщил, что владеет доказательствами попыток президента получить контроль над информационным вещанием 1+1.
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    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко ("Блок Петра Порошенко") заявил, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский в Лондонском суде дал показания против президента Петра Порошенко.

    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
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    "Инсайд из Лондонского суда. В своих письменных показаниях Игорь Коломойский сообщил, что владеет доказательствами попыток президента получить контроль над информационным вещанием 1+1", — написал нардеп на своей странице в Facebook.

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    Он отмечает, что, согласно показаниям Коломойского, "по сути Порошенко его шантажировал", а за телевизионный актив глава государства якобы предлагал остановить расследование Генеральной прокуратуры Украины в отношении "ПриватБанка".

    "Поэтому разоблачениями Онищенко (покинувший Украину депутат Рады Александр Онищенко — Ред.) это не закончится. Вся страна стала заложником клептократического руководителя, который теперь как хромая утка — должен еженедельно придумывать новые информационные операции-прикрытия, чтобы общество только не обсуждало его схемы и заработки. Коломойский с Онищенко тянут Порошенко на дно. Туда им всем и дорога", — заключил Лещенко.

    Сергей Лещенко/Facebook, 4 мая 2018

    Ранее Онищенко в эфире одного из ток-шоу обнародовал аудиозапись, где он якобы обсуждает с президентом Петром Порошенко вопрос о закрытии уголовного дела в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского. Как заявил нардеп, на записи слышно, как он договаривался с главой государства о закрытии криминального дела против Злочевского, который предложил в обмен долю компании, добывающей газ в Украине. По его словам, запись была сделана в 2016 году в Администрации президента. Антикоррупционное бюро Украины заявило, что готово изучить аудиозаписи с "компроматом" на Порошенко.

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