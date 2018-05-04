Суд продлил арест Рубану

Страна Дело ясное, что дело темное. Кто-то темнит с делом Рубана Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении на два месяца меры пресечения в виде содержания под стражей главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов, передает в пятницу агентство УНИАН.

"Соответствующее решение (о продлении меры пресечения) принял следственный судья Павел Слободянюк. Рубан останется под стражей до 2 июля 2018 года. Судья зачитал только резолютивную часть определения, полный текст будет оглашен 8 мая", — говорится в сообщении агентства.

Рубан был задержан Службой безопасности Украины в марте, при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд ранее арестовал его на два месяца.