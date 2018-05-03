Названы дата и место встречи Порошенко с Меркель и Макроном

Tobias SCHWARZ / AFP

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном 10 мая в немецком Ахене, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в администрации украинского президента.

Ранее Меркель заявила о возможной встрече в мае в немецком Ахене лидеров Германии, Франции и Украины, но это не встреча в "нормандском формате".

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"Встреча президента Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона состоится в Ахене (Германия) 10 мая", — говорится в сообщении.

В "нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Россия, ФРГ, Франция и Украина.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.