наверх
04.05.201801:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.19+ 0.04
  • EUR31.41+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Названы дата и место встречи Порошенко с Меркель и Макроном

    (обновлено: )88
    По данным источника в АПУ, "встреча президента Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона состоится в немецком Ахене 10 мая".
    Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Архивное фото
    Tobias SCHWARZ / AFP

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном 10 мая в немецком Ахене, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в администрации украинского президента.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS John MacDougall/Pool
    Трамп дал понять Меркель и Макрону, что влияние Европы падает

    Ранее Меркель заявила о возможной встрече в мае в немецком Ахене лидеров Германии, Франции и Украины, но это не встреча в "нормандском формате".

    Читайте также: Операция объединенных сил на Донбассе: главные цели

    "Встреча президента Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона состоится в Ахене (Германия) 10 мая", — говорится в сообщении.

    В "нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Россия, ФРГ, Франция и Украина.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дым на месте взрывов в Балаклее Харьковской области
    Взрывы на военной базе в Балаклее
    На ветерана АТО совершено нападение
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан
    Кавказцы в Одессе зверски убили священника из США
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Украинский военный
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе