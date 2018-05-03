В суде объяснили, почему рассматривали дело Бочковского три года

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Окружном административном суде Киева длительное рассмотрение дела бывшего руководителя ГСЧС Сергея Бочковского объяснили нагрузкой на судей.

Как говорится в сообщении суда, длительный срок рассмотрения дела связан с нагрузкой на судей в 2015-2016 годах, в свое время в суде из 49 судей имели право осуществлять правосудие только 11, сообщает "Радио Свобода".

Также в суде также объясняют, что решение о возобновлении Бочковского в должности одобрили, в частности, в связи с допущенными нарушениями при его увольнении.

"Ответчик допустил нарушения при увольнении, а именно: вывод о нарушении истцом Присяги государственного служащего, который стал основанием для его увольнения, является необоснованным и таким, что не соответствует действительности, поскольку нарушение Присяги истцом не допущено, так как истец не принимал присяги государственного служащего, а служебное расследование, которое бы могло установить факт того или иного нарушения ответчиком не проводилось и акт, который устанавливал факт такого нарушения не составлялся", – сообщают в суде.

Напомним, Окружной административный суд Киева постановил восстановить Бочковского, подозреваемого в хищении бюджетных средств, в должности главы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. В пятницу Бочковский пришел в свое бывшее ведомство, чтобы приступить к работе, однако его не пустили, пояснив, что нет еще соответствующего решения Кабмина.

В марте 2015 года правоохранители прямо на заседании правительства задержали Бочковского по подозрению в хищении бюджетных средств при закупке горючего. В тот же день Кабмин уволил Бочковского с занимаемой должности. Позже суд отправил экс-чиновника под стражу, однако вскоре за Бочковского внесли залог и он вышел на свободу. Новым главой Госслужбы по ЧС был назначен Николай Чечеткин, который возглавляет ведомство по сегодняшний день.