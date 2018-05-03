Свидетель по делу Януковича сделал сенсационное заявление

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Свидетель защиты в уголовном деле против экс-главы Украины Виктора Януковича, бывший руководитель охраны резиденции "Межигорье" Анатолий Кобылинский в суде заявил, что депутат Верховной рады Украины от "Народного фронта" Татьяна Чорновол в 2014 году незаконно проникла в дом экс-президента и вынесла оттуда рюкзак.

В 2014 году Татьяна Чорновол была журналистом. В ночь с 24 на 25 декабря 2013 года, во время событий Евромайдана, Татьяна Чорновол была жестоко избита двумя неустановленными лицами.

"Когда я 23 февраля (2014 года – ред.) утром пришел на объект (Межигорье – ред.), мне рассказали, что ночью было проникновение в этот дом (Хонку – ред.). Сейчас это народная депутат Украины Татьяна Чорновол", — сообщил Кобылинский, добавив, что это было "незаконно".

По его словам, она прибыла с группой вооруженных лиц и "вышла из здания с рюкзаком… что она выносила, что там было никто не знает".

Он отметил, что с активистами существовала договоренность, что дом Хонка, в котором жил Янукович, не будут открывать до приезда следственной группы. Кобылинский добавил, что это было первое проникновение в Межигорье, а 25 февраля резиденция была полностью захвачена активистами Майдана.

Кобылинский также сообщил, что на момент проникновения депутата Рады, правоохранительные органы охрану резиденции уже не осуществляли, там оставалась лишь частная фирма, которой он руководил. Кроме того, по данным свидетеля, до начала работы в Межегорье следователей Генпрокуратуры Украины, которые описывали имущество, оттуда выезжали несколько фур и колона с 15 автомобилей с вооруженными людьми. Однако ему неизвестно, что именно они вывезли.