Депутат сообщил, когда Рада примет закон о нацбезопасности

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина.

Секретарь комитета Верховной Рады, депутат Рады от пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" Иван Винник сообщил, что комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны планирует закончить подготовку законопроекта о нацбезопасности ко второму чтению до конца мая.

"Комитет по нацбезопасности и обороне готовит ко второму чтению закон о нацбезопасности. Мы планируем до конца мая закончить над ним работу, и к концу мая мы ожидаем соответствующее голосование в сессионном зале", — заявил Винник в эфире телеканала "112 Украина".

При этом он уточнил, что депутаты подали около тысячи поправок к законопроекту.

Рада 5 апреля приняла в первом чтении президентский законопроект о нацбезопасности страны, который определяет одним из главных национальных интересов членство в Евросоюзе и НАТО, а также предусматривает назначение гражданского министра обороны.