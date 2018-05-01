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    Депутат сообщил, когда Рада примет закон о нацбезопасности

    (обновлено: )11101
    Как сообщил Иван Винник, Комитет по нацбезопасности и обороне готовит ко второму чтению закон о нацбезопасности: "Мы планируем до конца мая закончить над ним работу".
    Иван Винник. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. 

    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Секретарь комитета Верховной Рады, депутат Рады от пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" Иван Винник сообщил, что комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны планирует закончить подготовку законопроекта о нацбезопасности ко второму чтению до конца мая.

    "Комитет по нацбезопасности и обороне готовит ко второму чтению закон о нацбезопасности. Мы планируем до конца мая закончить над ним работу, и к концу мая мы ожидаем соответствующее голосование в сессионном зале", — заявил Винник в эфире телеканала "112 Украина".

    При этом он уточнил, что депутаты подали около тысячи поправок к законопроекту.

    Рада 5 апреля приняла в первом чтении президентский законопроект о нацбезопасности страны, который определяет одним из главных национальных интересов членство в Евросоюзе и НАТО, а также предусматривает назначение гражданского министра обороны.

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