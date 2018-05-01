Реального завершения АТО не произошло – Рудяков

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Антитеррористическая операция в Донбассе завершится 30 апреля, ее сменит Операция объединенных сил (ООС).

По мнению Киева, нынешний формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перейдет от Службы безопасности Украины непосредственно к военным. При этом после смены формата операции Киев не исключает точечных Антитеррористических операций.

Насколько правдивы слова главы государства, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"О деталях сейчас трудно говорить. Ведь даже генералы о них не говорят. Или сами не знают, или это — государственная тайна. Вы говорите, что все ждали начала Операции Объединенных сил ООС. Я не ждал. Я ждал реального завершения АТО. А то, что сейчас происходит, или уже произошло, это не завершение АТО, а переименование. Это — смена вывески", — заявил эксперт.