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    Политика

    Обнародованы предварительные результаты местных выборов в Украине

    (обновлено: )412010
    На данный момент отсутствуют данные о результатах выборах председателя Белогорского поселкового ОТГ в Хмельницкой области, сообщил Комитет избирателей Украины.
    Выборы в Украине
    bessarabiainform.com

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Комитет избирателей Украины обнародовал предварительные результаты местных выборов, которые прошли 29 апреля. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба КИУ.

    Результаты голосования за глав ОТГ по данным подсчета Комитета избирателей (результаты 39 из 40 ОТГ):

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
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    БПП — 21 (учитываются только официальные выдвиженцы партии);

    Самовыдвиженцы — 13;

    Батькивщина — 1;

    Аграрная партия — 1;

    Оппозиционный блок — 1;

    Радикальная партия — 1;

    Наш край — 1.

    Отсутствуют данные о результатах выборах председателя Белогорского поселкового ОТГ в Хмельницкой области, отметили в организации. Голосование за партийные списки на выборах в 4-х городских ОТГ (по официальным данным подсчета БПП):

    БПП — 40 кандидатов;

    Батькивщина — 20;

    Голосование. Архивное фото
    Украинское фото
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    Радикальная партия — 11;

    Оппозиционный блок — 10;

    Народный фронт — 6;

    Народный рух Украины — 7;

    Аграрная партия — 5;

    "Самопомич" — 5;

    Наш край — 4;

    УКРОП — 2;

    Справедливость — 2.

    Голосование за кандидатов на выборах сельских, поселковых и городских советов в целом (по официальным данным подсчета Батькивщины). В данных не учитываются результаты депутатов-самовыдвиженцев:

    Батькивщина — 277;

    Владимир Зеленский. Архивное фото
    Владимир Зеленский/Facebook
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    БПП — 212;

    Аграрная партия — 106;

    Наш край — 44;

    Радикальная партия — 39;

    УКРОП — 25;

    Оппозиционный блок — 20;

    "Самопомич" — 16;

    Народный фронт — 9;

    ВО "Свобода" — 6;

    Гражданская позиция — 4.

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    Накануне в Украине прошли выборы в четырех городских, 14 поселковых и 22 сельских общинах.

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