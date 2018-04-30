Обнародованы предварительные результаты местных выборов в Украине

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Комитет избирателей Украины обнародовал предварительные результаты местных выборов, которые прошли 29 апреля. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба КИУ.

Результаты голосования за глав ОТГ по данным подсчета Комитета избирателей (результаты 39 из 40 ОТГ):

БПП — 21 (учитываются только официальные выдвиженцы партии);

Самовыдвиженцы — 13;

Батькивщина — 1;

Аграрная партия — 1;

Оппозиционный блок — 1;

Радикальная партия — 1;

Наш край — 1.

Отсутствуют данные о результатах выборах председателя Белогорского поселкового ОТГ в Хмельницкой области, отметили в организации. Голосование за партийные списки на выборах в 4-х городских ОТГ (по официальным данным подсчета БПП):

БПП — 40 кандидатов;

Батькивщина — 20;

Радикальная партия — 11;

Оппозиционный блок — 10;

Народный фронт — 6;

Народный рух Украины — 7;

Аграрная партия — 5;

"Самопомич" — 5;

Наш край — 4;

УКРОП — 2;

Справедливость — 2.

Голосование за кандидатов на выборах сельских, поселковых и городских советов в целом (по официальным данным подсчета Батькивщины). В данных не учитываются результаты депутатов-самовыдвиженцев:

Батькивщина — 277;

БПП — 212;

Аграрная партия — 106;

Наш край — 44;

Радикальная партия — 39;

УКРОП — 25;

Оппозиционный блок — 20;

"Самопомич" — 16;

Народный фронт — 9;

ВО "Свобода" — 6;

Гражданская позиция — 4.

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Накануне в Украине прошли выборы в четырех городских, 14 поселковых и 22 сельских общинах.