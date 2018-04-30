Обнародованы предварительные результаты местных выборов в Украине

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Комитет избирателей Украины обнародовал предварительные результаты местных выборов, которые прошли 29 апреля. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба КИУ.
Результаты голосования за глав ОТГ по данным подсчета Комитета избирателей (результаты 39 из 40 ОТГ):
БПП — 21 (учитываются только официальные выдвиженцы партии);
Самовыдвиженцы — 13;
Батькивщина — 1;
Аграрная партия — 1;
Оппозиционный блок — 1;
Радикальная партия — 1;
Наш край — 1.
Отсутствуют данные о результатах выборах председателя Белогорского поселкового ОТГ в Хмельницкой области, отметили в организации. Голосование за партийные списки на выборах в 4-х городских ОТГ (по официальным данным подсчета БПП):
БПП — 40 кандидатов;
Батькивщина — 20;
Радикальная партия — 11;
Оппозиционный блок — 10;
Народный фронт — 6;
Народный рух Украины — 7;
Аграрная партия — 5;
"Самопомич" — 5;
Наш край — 4;
УКРОП — 2;
Справедливость — 2.
Голосование за кандидатов на выборах сельских, поселковых и городских советов в целом (по официальным данным подсчета Батькивщины). В данных не учитываются результаты депутатов-самовыдвиженцев:
Батькивщина — 277;
БПП — 212;
Аграрная партия — 106;
Наш край — 44;
Радикальная партия — 39;
УКРОП — 25;
Оппозиционный блок — 20;
"Самопомич" — 16;
Народный фронт — 9;
ВО "Свобода" — 6;
Гражданская позиция — 4.
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Накануне в Украине прошли выборы в четырех городских, 14 поселковых и 22 сельских общинах.