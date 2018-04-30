БПП объявил о победе на выборах в большинстве теробщин

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. "Блок Петра Порошенко "Солидарность" объявил об убедительной победе на выборах в объединенные территориальные общины (ОТО), которые прошли в воскресенье, 29 апреля, сообщает пресс-служба политсилы в понедельник.

"По результатам параллельного подсчета голосов, проведенного партийными штабами, кандидаты от партии побеждают в 26 общинах из 40. (…) Из них – 2 городские ОТО, 8 поселковых и 16 сельских", – говорится в сообщении.

В партии также уточнили, что кандидаты от БПП возглавят четыре общины в Запорожской области, по три в Кировоградской и Харьковской.

"100-процентный результат партия получила в Тернопольской области — у обоих общинах, где прошли выборы, побеждают кандидаты от БПП", — добавила пресс-служба.

Накануне в Украине прошли выборы в четырех городских, 14 поселковых и 22 сельских общинах.