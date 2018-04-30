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    БПП объявил о победе на выборах в большинстве теробщин

    (обновлено: )15909
    "Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявил об убедительной победе на выборах в объединенные территориальные общины: кандидаты от партии побеждают в 26 общинах из 40.
    Урна для голосования. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. "Блок Петра Порошенко "Солидарность" объявил об убедительной победе на выборах в объединенные территориальные общины (ОТО), которые прошли в воскресенье, 29 апреля, сообщает пресс-служба политсилы в понедельник.

    Голосование. Архивное фото
    Украинское фото
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    "По результатам параллельного подсчета голосов, проведенного партийными штабами, кандидаты от партии побеждают в 26 общинах из 40. (…) Из них – 2 городские ОТО, 8 поселковых и 16 сельских", – говорится в сообщении.

    В партии также уточнили, что кандидаты от БПП возглавят четыре общины в Запорожской области, по три в Кировоградской и Харьковской.

    "100-процентный результат партия получила в Тернопольской области — у обоих общинах, где прошли выборы, побеждают кандидаты от БПП", — добавила пресс-служба.

    Накануне в Украине прошли выборы в четырех городских, 14 поселковых и 22 сельских общинах.

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