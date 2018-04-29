В воскресенье в Украине проходят выборы, зафиксирован подкуп избирателей

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье в Украине проходят выборы в объединенных территориальных громадах, голосование состоится в 40 громадах в 17 областях. RIA News Павел Лисицын | Перейти в фотобанк Выборы будут теперь по-новому: взял гречку - сел за решетку

Накануне дня голосования организация "Под контролем" обнародовала факты подкупа избирателей накануне выборов в громадах.

"Нарушения зафиксированы в Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях", — говорится в публикации.

По данным наблюдателей, представители различных партий предлагают избирателям денежные средства за голосование за нужного кандидата. Суммы выплат, как говорится в сообщении "Под контролем", колеблются от 200 до 800 гривен. По информации организации, в Знаменском районе Кироворградской области в задержан автомобиль, в котором перевозились деньги для подкупа избирателей.

Кроме того, в качестве подкупа при голосовании используются продуктовые наборы, медикаменты, цыплята и комбикорм. Всего нарушение выявлены более чем в десяти из 40 громад, где 29 апреля состоится голосование.

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Напомним, 11 апреля Кабинет министров Украины одобрил законопроект об ужесточении ответственности за нарушение избирательного законодательства на выборах президента, Верховной Рады, местных органов власти, а также во время голосования на всеукраинском референдуме.

В декабре 2017 года во время выборов в территориальных общинах было открыто 13 уголовных производств, в полицию поступило 97 сообщений о нарушениях.