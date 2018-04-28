Климпуш-Цинцадзе: миротворцы не зайдут в Донбасс до конца года

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Миротворческая миссия на Донбассе не сможет начаться до конца года, для принятия соответствующего решения нужно значительно больше времени.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает УНН.

"Я не вижу, каким образом мы могли бы иметь миротворцев в Донбассе до конца этого года. Чисто из-за того, что принятие решения об операции продолжается в течение полугода. Поэтому разговоры о том, что миротворцы могут зайти течение нескольких месяцев, преждевременны", — заявила Климпуш-Цинцадзе.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.