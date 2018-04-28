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    Политика

    Геращенко дала оценку апрельской сессии ПАСЕ

    (обновлено: )43507
    Первый заместитель спикера Верховной Рады, член постоянной делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко положительно оценила апрельскую сессию ПАСЕ.
    Ирина Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Апрельская сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге прогнозировалась Украиной как сверхсложная. А оказалась удачная и победная.

    Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель спикера Верховной Рады, член постоянной делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.

    "Ожидалось, что пророссийское лобби активизирует усилия по возвращению российской делегации, Генсек СЕ в своем лестном приветствии Путина и словом не упомянул Крым, бюро голосами левых и любителей Кремля провалило инициативу украинцев и британцев по дебатам по Крыму и Солсбери. Но. Командная, слаженная работа нашей делегации переломила ситуацию", — написала Геращенко.

    Ирина Геращенко, facebook
    Пост Ирины Геращенко

    По словам Геращенко, украинской стороне "удалось внести поправку в резолюцию по невыполнению резолюций странами — членами СЕ о фактическом контроле РФ на оккупированном Донбассе. Дебаты по Сирии стали дебатами по преступлениям РФ и в Сирии, и на Донбассе, и в Солсбери, и в Крыму. В резолюциях по противодействию гибридной войне и ВПО упоминаются преступления РФ и причастность ко всем войнам на континенте, и реальным и гибридным. Яловая резолюция по коррупции вышла зубастой, а во время дискуссии РФ и ее друзья звучали чаще, чем Азербайджан".

    Кроме того, на сессии было "принято еще несколько важных резолюций по проблемам журналистов и другим темам".

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    Ранее сообщалось, что парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по докладу о противодействии гибридной войне.

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