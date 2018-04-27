Раде предложили переименовать Днепропетровскую область

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Депутаты внесли в Верховную Раду проект закона №8329, которым предлагают переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую, сообщается в пятницу на сайте парламента.

"Во второй части статьи 133 Конституции Украины слово "Днепропетровская" заменить словом "Сичеславская", — говорится в тексте законопроекта.

В 2016 году город Днепропетровск был переименован в Днепр в рамках процесса декоммунизации, однако область по-прежнему называется Днепропетровской. Названия областей закреплены в Конституции Украины, для переименования необходимо внести поправки в Основной закон страны.

После инициирования процедуры изменений в Конституцию депутаты должны направить законопроект в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений. После этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.

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В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.