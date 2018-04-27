Названы нардепы-миллионеры, получившие компенсацию за жилье

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Депутаты Верховной Рады Украины получили 32 миллиона гривен компенсации в 2017 году за аренду жилья в Киеве, сообщает в пятницу Комитет избирателей Украины (КИУ).

"Из в целом 175 депутатов, которые получили компенсацию, 92 имеют в собственности денежных активов на сумму более миллиона гривен (или эквивалент)", — отметила пресс-служба КИУ, уточнив, что учитывались данные электронных деклараций парламентариев за прошлый год.

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Наибольший процент депутатов-миллионеров, получивших компенсацию, — в группе "Возрождение" — 33% (8 депутатов из 24). Среди самых богатых депутатов группы, которым были выплачены средства: Евгений Геллер (у нардепа 172 млн грн денежных активов), Юрий Шаповалов (45 млн грн), Артем Ильюк (25 млн грн), Антон Киссе (22 млн грн), Виталий Барвиненко (16 млн грн).

Кроме того, компенсация была выплачена Евгению Мураеву (94 млн грн), Анатолию Денисенко (81 млн грн) и Бориславу Розенблату (43 млн грн).

Данные КИУ Список депутатов-миллионеров Рады, получивших компенсации в 2017 году за аренду жилья в Киеве

Депутаты Рады ушли на "майские каникулы". Следующее пленарное заседание восьмой сессии состоится во вторник, 15 мая.