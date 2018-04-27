МВД обжаловало восстановление в должности экс-главы ГСЧС

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Решение киевского суда о восстановлении Сергея Бочковского в должности руководителя Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям обжаловано, сообщила в пятницу пресс-служба МВД.

Накануне Окружной административный суд Киева постановил восстановить Бочковского, подозреваемого в хищении бюджетных средств, в должности главы ГСЧС. В пятницу Бочковский пришел в свое бывшее ведомство, чтобы приступить к работе, однако его не пустили, пояснив, что нет еще соответствующего решения Кабмина.

Министерство внутренних дел напомнило, что дело против Бочковского было направлено в суд и сейчас находится на рассмотрении, а расследование прошло "всесторонне и объективно".

"Решение административного суда о восстановлении Бочковского на должность главы ГСЧС обжаловано в законном порядке. В то же время на действия судей Окружного административного суда Киева будет подана жалоба в Высший совет правосудия", — говорится в сообщении на сайте МВД Украины.

В марте 2015 года правоохранители прямо на заседании правительства задержали Бочковского по подозрению в хищении бюджетных средств при закупке горючего. В тот же день кабмин уволил Бочковского с занимаемой должности. Позже суд отправил экс-чиновника под стражу, однако вскоре за Бочковского внесли залог и он вышел на свободу. Новым главой Госслужбы по ЧС был назначен Николай Чечеткин, который возглавляет ведомство по сегодняшний день.

В марте 2015 года правоохранители прямо на заседании правительства задержали Бочковского по подозрению в хищении бюджетных средств при закупке горючего. В тот же день Кабмин уволил Бочковского с занимаемой должности. Позже суд отправил экс-чиновника под стражу, однако вскоре за Бочковского внесли залог и он вышел на свободу. Новым главой ведомства был назначен Николай Чечеткин, который возглавляет его по сегодняшний день. В настоящее время он находится в командировке.