КС признал неконституционным закон о референдуме

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Конституционный Суд Украины признал неконституционным закон о всеукраинском референдуме, написал судья-докладчик по данному делу Василий Лемак в Facebook.

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Судья сообщил, что 26 апреля на заседании его проект решения был поддержан всеми судьями КС.

"Речь даже не в конкретном законе, признанном неконституционным (закон о всеукраинском референдуме — Ред.). Речь в череде юридических позиций КСУ, которые делают невозможным подобные (законы)", — отметил Лемак.

Судья считает крайне важным данное решение суда.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Украины признал неконституционным предоставление Уголовно-исполнительной службе Министерства юстиции функции следствия.