наверх
27.04.201809:38
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    Политика

    КС признал неконституционным закон о референдуме

    (обновлено: )39305
    Судья Василий Лемак сообщил, что 26 апреля на заседании Конституционного суда проект решения о неконституционности закона о всеукраинском референдуме был поддержан всеми судьями КС.
    Конституционный суд Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Конституционный Суд Украины признал неконституционным закон о всеукраинском референдуме, написал судья-докладчик по данному делу Василий Лемак в Facebook.

    Читайте также: Сверхприбыль "Нафтогаза": чиновникам все, народу квитанции

    Судья сообщил, что 26 апреля на заседании его проект решения был поддержан всеми судьями КС.

    "Речь даже не в конкретном законе, признанном неконституционным (закон о всеукраинском референдуме — Ред.). Речь в череде юридических позиций КСУ, которые делают невозможным подобные (законы)", — отметил Лемак.

    Судья считает крайне важным данное решение суда.

    Ранее сообщалось, что Конституционный суд Украины признал неконституционным предоставление Уголовно-исполнительной службе Министерства юстиции функции следствия.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Видео
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи
    Витренко облили краской. Видео
    Погромы и нападения радикалов в Украине
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата