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    Политика

    Помощник госсекретаря США, с которым встречался Аваков, посетит Украину

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    Предполагается, что Уэсс Митчелл поддержит суверенитет Украины и вновь призовет правительство страны к проведению реформ. Также помощник госсекретаря посетит Грузию.
    Арен Аваков и заместитель госсекретаря США Уэсс Митчелл
    МВД Украины

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл посетит на следующей неделе Грузию и Украину, сообщил госдепартамент.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    После министерской встречи НАТО в Брюсселе, которая начнется в пятницу, Митчелл посетит Грузию, точная дата поездки не указана. В Тбилиси он выскажется в поддержку "североатлантических устремлений Грузии".

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    Визит в Киев пройдет 1-3 мая. Митчелл поддержит суверенитет Украины и вновь призовет правительство страны к проведению реформ, сообщили в Госдепе.

    Накануне, 26 апреля, сенат США утвердил Майка Помпео на посту госсекретаря. 

    Напомним, во время своего недавнего визита в Вашингтон министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встречался с Уэссом Митчеллом. В частности, стороны обсудил нашумевший "план Авакова" по Донбассу. 

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