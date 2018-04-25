В Луцке проходит обыск в кабинете заммэра

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в кабинете заместителя городского головы Александра Рачкова в Луцке, пишет местное издание Волынь Post.

"Следователи проводят обыск кабинета, где присутствует сам Рачков. Продемонстрировав удостоверение адвоката, внутрь прошел депутат Андрей Козюра. У кабинета собрались депутаты Никита Рабан и Валерий Бондарук", — говорится в сообщении.

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Позже в кабинет зашел и Рабан, показав удостоверение адвоката.

volynpost.com Обыск в кабинете заместителя мэра Луцка

На месте присутствуют работники прокуратуры и департамента защиты экономики.

Исполняющий обязанности городского головы Григорий Пустовит сообщил, что ему не известна причина обысков.

Напомним, в понедельник СБУ провела обыски на "Мотор Сич" в Запорожье в рамках дела по шпионажу и подготовке диверсии. В ведомстве заявили, что иностранная компания намерена получить контроль над предприятием, купив контрольный пакет акций, а затем "предпринять попытку уничтожения".