В высшем эшелоне. Князев анонсировал новые назначения в Нацполиции

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В центральном аппарате Национальной полиции готовится приказ о кадровых ротацияй, в том числе, и среди руководителей высшего эшелона.

Об этом во время брифинга заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"В центральном аппарате Национальной полиции готовится большой ротационный приказ о переназначений ряда офицеров, в том числе высшего эшелона полиции. То есть руководителей Главных управлений, в том числе, как на Востоке, так и на Западе. Это плановая ротация", — уточнил Князев, сообщает УНН.

Ранее сообщалось, что украинская полиция объявила в розыск около 6 тысяч человек в связи с событиями 2014 года.