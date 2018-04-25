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    Политика

    В высшем эшелоне. Князев анонсировал новые назначения в Нацполиции

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    Как заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, в центральном аппарате Национальной полиции готовится большой ротационный приказ о переназначений ряда офицеров.
    Глава Национальной полиции Сергей Князев
    npu.gov.ua

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В центральном аппарате Национальной полиции готовится приказ о кадровых ротацияй, в том числе, и среди руководителей высшего эшелона.

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    Об этом во время брифинга заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

    "В центральном аппарате Национальной полиции готовится большой ротационный приказ о переназначений ряда офицеров, в том числе высшего эшелона полиции. То есть руководителей Главных управлений, в том числе, как на Востоке, так и на Западе. Это плановая ротация", — уточнил Князев, сообщает УНН.

    Ранее сообщалось, что украинская полиция объявила в розыск около 6 тысяч человек в связи с событиями 2014 года.

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