Названа тройка наиболее публичных мэров Украины

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив занял первое место по уровню публичности, а второе и третье места в этом рейтинге городских голов занимают Владислав Атрошенко из Чернигова и городской председатель Черновцов Алексей Каспрук.

Такие результаты исследования презентовала Гражданская сеть ОПОРА в Черновцах.

В ОПОРЕ отмечают, что самый высокий уровень публичности имеет городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив (90%), на втором месте голова Чернигова Владислав Атрошенко, а замыкает тройку лидеров черновицкий городской голова Алексей Каспрук.

"Индекс публичности возрос почти во всех городах Украины. Наиболее публичной власть является в Ивано-Франковске (78%), Киеве (73%) и Луцке (72%). А в прошлом году Луцк был на первом месте, однако у них индекс публичности снизился на 7%", — рассказали в ОПОРЕ, сообщает Укринформ.

Индекс публичности — это общенациональная кампания мониторинга прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления. Объектом мониторинга являются городские советы в областных центрах Украины. В 2017 году измерение осуществлялось также во временно перенесенных областных центрах Донецкой и Луганской областей.

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство из-за внесения недостоверной информации в декларацию за 2016 год депутатом Киевсовета, экс-мэром Киева Александром Омельченко.