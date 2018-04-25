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    Политика

    Названа тройка наиболее публичных мэров Украины

    (обновлено: )35101
    В ОПОРЕ сообщили, что индекс публичности возрос почти во всех городах Украины, но наиболее публичной власть является в Ивано-Франковске (78%).
    Мирная жизнь Прикарпатья. Ивано-Франковск
    Фото Анны Лабы

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив занял первое место по уровню публичности, а второе и третье места в этом рейтинге городских голов занимают Владислав Атрошенко из Чернигова и городской председатель Черновцов Алексей Каспрук.

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    Такие результаты исследования презентовала Гражданская сеть ОПОРА в Черновцах.

    В ОПОРЕ отмечают, что самый высокий уровень публичности имеет городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив (90%), на втором месте голова Чернигова Владислав Атрошенко, а замыкает тройку лидеров черновицкий городской голова Алексей Каспрук.

    "Индекс публичности возрос почти во всех городах Украины. Наиболее публичной власть является в Ивано-Франковске (78%), Киеве (73%) и Луцке (72%). А в прошлом году Луцк был на первом месте, однако у них индекс публичности снизился на 7%", — рассказали в ОПОРЕ, сообщает Укринформ.

    Индекс публичности — это общенациональная кампания мониторинга прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления. Объектом мониторинга являются городские советы в областных центрах Украины. В 2017 году измерение осуществлялось также во временно перенесенных областных центрах Донецкой и Луганской областей.

    Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство из-за внесения недостоверной информации в декларацию за 2016 год депутатом Киевсовета, экс-мэром Киева Александром Омельченко.

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