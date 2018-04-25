ООН упрекнули в том, что она не остановила "агрессию РФ" против Украины

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица упрекнул ООН в том, что в организации не смогли остановить "агрессию России" в отношении страны.

"В 2014 году ни лидеры ООН, ни члены Совета Безопасности в то время не смогли остановить военную агрессию России, оккупацию Крыма и Донбасса", — сказал Кислица, выступая на форуме Генеральной Ассамблеи ООН по миростроительству.

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В своей речи представитель Украины неоднократно называл власти России "режимом". Он раскритиковал Москву, которая, по его словам, "прикрывает своего клиента Асада" и развязала "агрессию против Украины".

Замминистра убежден, что нормализация ситуации будет зависеть от степени вовлеченности ООН. "Мы готовы конструктивно взаимодействовать на всех уровнях… Миротворческая операция под эгидой ООН может стать решающим фактором в этом процессе, и мы твердо рассчитываем на дальнейший прогресс на этом важнейшем направлении", — заявил Кислица.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Украине и выступает за скорейшее мирное урегулирование.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в конце февраля текущего года подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа агрессором, а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями".