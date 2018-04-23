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    Данилюк прокомментировал информацию о наличии квартиры в Лондоне

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    Министр финансов Украины Александр Данилюк объяснил появление информации о владении им квартирой в Лондоне существующим конфликтом с бизнесменом Игорем Коломойским.
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк опроверг информацию СМИ о наличии у него незадекларированной квартиры в Лондоне.

    "Относительно заказного сюжета в эфире телеканала, принадлежащего Коломойскому и Суркисам (бизнесмены Игорь Коломойский, а также Григорий и Игорь Суркисы — ред.), о моей личности хочу сообщить следующее: собственной квартиры в Лондоне не имею, в аренде квартиры в Лондоне тоже не имею. А вот конфликт с Коломойским – имею", — написал министр в понедельник на своей странице в Facebook.

    Ранее телеканал "1+1" сообщил, что его журналисты нашли незадекларированную квартиру Данилюка в Лондоне, которую он якобы приобрел в 2017 году за более чем 1 миллион долларов.

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