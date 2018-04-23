Данилюк прокомментировал информацию о наличии квартиры в Лондоне

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк опроверг информацию СМИ о наличии у него незадекларированной квартиры в Лондоне.

"Относительно заказного сюжета в эфире телеканала, принадлежащего Коломойскому и Суркисам (бизнесмены Игорь Коломойский, а также Григорий и Игорь Суркисы — ред.), о моей личности хочу сообщить следующее: собственной квартиры в Лондоне не имею, в аренде квартиры в Лондоне тоже не имею. А вот конфликт с Коломойским – имею", — написал министр в понедельник на своей странице в Facebook.

Ранее телеканал "1+1" сообщил, что его журналисты нашли незадекларированную квартиру Данилюка в Лондоне, которую он якобы приобрел в 2017 году за более чем 1 миллион долларов.